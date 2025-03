Vargem tem 33 casos de dengue e realizou Dia D no sábado

A Prefeitura de Vargem Grande do Sul realizou o Dia D de combate à dengue, em parceria com a EPTV, no sábado, dia 22, dentro da 8ª Campanha Regional de combate ao Aedes aegypti. Segundo o informado, a ação visava engajar a população e eliminar os criadouros do mosquito transmissor da doença, com atividades simultâneas em diversas cidades da região.

As equipes da prefeitura realizaram mutirões de limpeza e verificaram locais de difícil acesso para identificar possíveis focos do mosquito. Também foram distribuídos panfletos com informações sobre como prevenir a proliferação do mosquito.

A colaboração de todos, segundo a prefeitura, é essencial, pois a eliminação de pontos de água parada, como vasos de plantas, pneus, calhas e outros objetos que acumulem água, é uma das principais formas de prevenção.

A prefeitura ressaltou que a dengue pode causar quadros graves de saúde, incluindo a dengue hemorrágica e a síndrome do choque da dengue, podendo até levar à morte nos casos mais graves. É importante ficar atento aos sintomas como febre alta, dor de cabeça e manchas na pele. Caso perceba qualquer sinal, procure atendimento médico imediatamente.

Fotos: Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul

Dados da dengue

Dados do Núcleo de Informações Estratégicas em Saúde (NIES) do Estado de São Paulo mostram que Vargem registrou 33 casos de dengue, onde apenas uma está sinalizada como sinal de alarme e 153 notificações foram descartadas. Dois casos estão em investigação.

Embora Vargem esteja com os casos de dengue ainda controlados, algumas cidades da região, bem como o Estado de São Paulo como um todo, não estão tendo a mesma sorte. No estado, de acordo com a Coordenadoria de Controle de Doenças (CCI) do Estado de São Paulo, há 172.227 casos da doença, sendo que 361 casos são considerados graves, 4.184 estão com sinais de alarme e 157 óbitos foram registrados.

Na região, a cidade com mais casos confirmados é São João da Boa Vista, com 369, seguida de Espírito Santo do Pinhal, com 297 casos. Em Aguaí, há 97 casos, São José do Rio Pardo 60 e Casa Branca 51. A cidade de Itobi está com 22 casos, São Sebastião da Grama com cinco e Divinolândia com seis.

Também na região, mas um pouco mais adiante, está Porto Ferreira, com 1.697 casos da doença. Na cidade vizinha, Santa Cruz das Palmeiras, há 20 casos da doença.

Sintomas

A dengue pode apresentar sintomas como febre alta repentina; dor de cabeça; dores musculares; dor nas articulações e atrás dos olhos; fraqueza; vermelhidão no corpo; e coceira.

A diferença para a dengue hemorrágica é que além dos sintomas da dengue clássica, pode haver também confusão mental, agitação ou insônia; perda de consciência; sangramento na boca, nas gengivas e nariz; boca seca e muita sede; dificuldade de respiração; fortes dores abdominais e vômitos intensos; pele pálida, fria e úmida; e pulso fraco.

De acordo com a prefeitura, sempre que o morador sentir os sinais clássicos dos sintomas, como febre, dor muscular, dor atrás dos olhos, manchas pela pele, desidratação, sensação de fraqueza e inapetência, ele deve procurar atendimento médico.