Programa já construiu cerca de mil cacimbas em Vargem e região

Cacimbas são pequenos reservatórios de água construídos com a finalidade de reter a água da chuva. De vários tamanhos, são construídas em terrenos degradados e visam a preservação ambiental. Em Vargem Grande do Sul, o Programa Berços d’Àgua já construiu cerca de 150 delas e na região, passam de 800.

O responsável pelo sucesso do Programa Berços d’Água da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo na região, é o engenheiro agrônomo Ciro Staino Manzoni, funcionário da Casa da Agricultura de Vargem e também encarregado pelo programa junto à Regional de São João da Boa Vista e que engloba 16 municípios.

Na entrevista concedida à Gazeta de Vargem Grande, Ciro comentou que o programa dá um subsídio de até R$ 25 mil para o produtor rural que queira construir cacimbas em suas propriedades, visando o controle da erosão e a correção do solo. Também o subsídio pode ser usado na aquisição de mudas nativas e construção de biodigestores para tratamento de esgoto.

O programa abrange todas as propriedades rurais do Estado, sendo que para os pequenos produtores, o subsídio chega a 90%, sendo o produtor reembolsado logo após o término das obras. No município de Vargem já foram contempladas 12 propriedades e na região cerca de 40, beneficiando enormemente os produtores e também o meio ambiente, uma vez que a água se infiltra no solo, evitando a erosão e abastecendo o lençol freático.

“A importância de se construir as cacimbas é que aumenta o volume de água armazenada na propriedade, melhorando a capacidade das minas de água, dos córregos e rios, evitando o transporte do solo que causa o assoreamento das nossas nascentes, córregos e rios”, afirmou o engenheiro agrônomo.

Explicou que com a construção das cacimbas, há a recuperação da capacidade natural do solo de reter a água e evitar que as áreas sejam atingidas pela erosão. “Com a falta da vegetação natural, as áreas de pastagens e de cultura se tornam degradadas em geral e compactadas, não permitindo a infiltração natural da água no solo”, disse Ciro Manzoni.

Além do município de Vargem, o engenheiro agrônomo falou que também já foram contemplados produtores rurais das cidades de São Sebastião da Grama, Itobi, Caconde, Divinolândia, Mococa, Águas da Prata, São João da Boa Vista, São José do Rio Pardo e Tapiratiba.

Com relação à instalação de biodigestor, Ciro afirmou que quatro propriedades estão participando do programa, sendo que uma delas já recebeu o benefício. O programa continua aberto e os interessados podem procurar as Casas da Agricultura de suas cidades, se informando a respeito.