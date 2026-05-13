Casa Branca capacita turmas em cursos profissionais de manicure e barbearia

O Fundo Social de Solidariedade de Casa Branca concluiu mais duas turmas de qualificações profissionais, formando novos talentos para áreas de manicure e barbearia. Ao todo, foram certificados sete alunos no curso de manicure e oito alunos no curso de barbearia, incentivando a geração de renda, empreendedorismo e valorização profissional.

O curso de manicure teve duração de dois meses, proporcionando aprendizados técnicos e práticos para atuação no mercado de trabalho. E o curso de barbearia contou com seis aulas de três horas cada, capacitando os participantes com técnicas essenciais da profissão.

Os cursos representam novas oportunidades, autonomia e desenvolvimento para os participantes, fortalecendo a qualificação profissional no município.