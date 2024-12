Bingo da Casa Dom Bosco foi bem movimentado

A Casa do Bosco realizou, no último sábado, dia 7, uma Noite do Bingo, no Salão da Igreja São Joaquim. O evento teve início a partir das 19h30 e muitas pessoas da comunidade estiveram presentes. O objetivo da Noite do Bingo foi arrecadar recursos para os projetos da entidade.

Na ocasião, segundo o informado, foram dois grandes prêmios em dinheiro, um no valor de R$ 1.000,00 e um no valor de R$ 500,00, onde as cartelas estavam sendo vendidas a R$ 10,00 cada. Durante o evento, houveram diversos bingos com as cartelas a R$ 2,00 com brindes e vouchers que foram arrecadados no comércio local, com um valor estimado de R$ 3.000,00 em premiações.

O presidente da entidade, Eder Pinheiro, falou sobre o evento. “Grande parte do sucesso dos nossos eventos é por causa da população de Vargem Grande do Sul, que está sempre prestigiando tudo que a Casa Dom Bosco participa ou organiza. Outra parte é o esforço que nossa diretoria, equipe técnica e voluntários demonstra em todos os eventos. Trabalhando com alegria e cordialidade com os presentes, cada um fazendo o seu melhor por um único objetivo, que é ajudar as nossas crianças”, disse.

“Eventos como o nosso bingo são de grande importância para que possamos fechar as contas, principalmente no final de ano quando as despesas são maiores. Toda arrecadação do bingo será apresentada com a transparência que já é de praxe em nossas redes sociais. A Casa Dom Bosco agradece a todos que de alguma forma fizeram esse dia acontecer”, completou.