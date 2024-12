Natal em todos os cantos da casa da família Ronchi

Uma das casas que se destacam nesta época em Vargem Grande do Sul é a da família Ronchi, na rua Carino da Gama Corrêa, no Jardim São Luís. Todos os anos, a família planeja com carinho o que será feito e coloca o projeto em ação com muito capricho. O resultado é pura magia natalina.

Do lado de fora, quem passa pela rua já enxerga de longe as luzes contornando troncos de árvores e caindo em cascatas pelo telhado. Também vê um simpático Papai Noel e seu saco de brinquedos em um dos beirais. Há também um pequeno presépio feito de madeira, um lindo boneco quebra-nozes, e rostos do Papai Noel em pequenas “janelas” feitas pelas paredes e pelos muros.

Dentro da residência, o que não falta é a imagem do Bom Velhinho. Está em detalhes no banheiro e até indicando um interruptor de luz na parede é possível encontrar uma imagem de Papai Noel. São centenas de bonecos e enfeites do velho Noel em todos os cantos da casa.

Na mesa de jantar, a ilustração dos pratos remete ao nascimento de Jesus na manjedoura e no enfeite central, está um pequeno presépio. A árvore de Natal está belíssima, cheia de luzes brancas, laços e bolas em tons de rosa e dourado. Em um aparador, além de um outro presépio, há um espaço de destaque para a imagem de Nossa Senhora Aparecida.

Mas o que chama a atenção é um lindo painel em 3D montado na porta da garagem, com a oficina do Papai Noel, o que encanta a vizinhança. A família contou à Gazeta de Vargem Grande que a decoração começa a ser pensada em agosto, quando foi decidido que seguiriam uma decoração mais lúdica, voltada para as crianças. Já a execução teve início no dia 15 de novembro e levou duas semanas até tudo estar pronto.

Fotos: Arquivo Pessoal