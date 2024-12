Equipe de Paulo Guerra se destaca no Brasileiro de Atletismo

A equipe da APA Vale do Itajaí, de Santa Catarina, que conta com o paratleta vargengrandense Paulo Guerra, teve um desempenho histórico no Campeonato Brasileiro de Atletismo Paralímpico 2024, realizado em São Paulo.

Os atletas conquistaram quatro ouros, dois bronzes e um recorde nacional. Jean Oliveira (T12) foi o destaque com dois ouros e um recorde nos 5.000m. David Schmidt (T38) venceu os 800m, e Paulo Guerra (T46) brilhou no salto em altura, ficando com a medalha de ouro.

Com a temporada encerrada, a equipe já planeja novos desafios para 2025. “Estamos extremamente orgulhosos dos nossos atletas”, afirmou Sidney Reinhold, treinador da equipe. “O resultado é fruto de muito trabalho, dedicação e planejamento. Essa conquista é um marco para o esporte paralímpico de Santa Catarina e nos motiva ainda mais para os próximos desafios”, afirmou.