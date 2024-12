Pedro é campeão paulista de velocross nas 50 cc

Pedro Rosseto acelerou fundo e venceu a etapa final do Campeonato Paulista de Velocross, realizado no último domingo, dia 8, em Bragança Paulista. O piloto vargengrandense fez uma excelente corrida, bem-preparado e animado, finalizando essa última etapa em primeiro lugar na categoria 50 cilindradas. Assim, conquistou também o troféu de holeshot da categoria. Com esse resultado, Pedro terminou a disputa em primeiro lugar, repetindo o feito de 2023, se tornando bicampeão da categoria.

Já nas 65 cilindradas, Pedro finalizou a última etapa em segundo lugar e com a somatória de pontos, finalizou em quarto lugar na categoria. O campeonato é organizado pelo Tamura Promoções e Eventos e conta com mais de 250 pilotos dos estados de São Paulo e Minas Gerais, distribuídos em várias categorias de acordo com a idade e potência das motos.

Assim, Pedro fechou 2024 com dois resultados bastante positivos. Além do bicampeonato paulista de velocross, o piloto foi vice-campeão paulista de motocross. Com esses resultados, Pedro se destaca no cenário off road de duas rodas e, segundo seus apoiadores, as expectativas para 2025 são muito boas. Entre as possibilidades, está um convite para competir no ArenaCross, um campeonato que reúne os melhores pilotos do Brasil, além de participar do Brasileiro de Motocross.

Pedro gostaria de agradecer todos que contribuíram para o sucesso durante a temporada 2024. Nos cuidados e preparativos de sua moto ele conta com a experiência e competência de Renan Bortoluci e seu pai Nego. Agradece ainda a empresa que fornece seus equipamentos de segurança. Por fim, agradeceu sua família que tem dado todo o suporte para que ele continue fazendo o que gosta. Também agradeceu todas as mensagens positivas que recebe de seus amigos e de todos que torcem por ele.

Fotos: Arquivo Pessoal/ @1photoforday