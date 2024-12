Casa Branca recebeu honraria pela educação

A cidade de Casa Branca recebeu da Diretoria de Ensino de São João da Boa Vista uma honraria por sua atuação exemplar no Programa Alfabetiza Juntos SP, ação que tem como objetivo promover a melhoria da alfabetização nos primeiros anos do Ensino Fundamental I. A honraria foi entregue no dia 12, no 1º Seminário de Boas Práticas do Programa Alfabetiza Juntos SP.

A Prefeitura Municipal de Casa Branca pontuou que este reconhecimento reflete o compromisso da Casa Branca com a educação de qualidade.

Além da homenagem, a Escola Municipal Ganymédes José foi destaque por seu alto índice de fluência leitora com os alunos do 1º ano. “Isso é resultado que mostra o compromisso da escola e de suas equipes pedagógicas, para garantir o sucesso de suas estratégias e promover a excelência no desenvolvimento do ensino”, disse a prefeitura.



Em suas redes sociais, a prefeitura fez alguns agradecimentos. “Agradecemos à articuladora do município de Casa Branca, Profª Rosana Aparecida Bernardo Maringolo, pela sua dedicação e trabalho incansável na implementação e acompanhamento dessas práticas junto à Secretaria Municipal de Educação. Estendemos nossos agradecimentos a todos os profissionais envolvidos neste projeto, em especial à Coordenadora Érica Oliva, que, neste evento, representou as salas e profissionais que atuam nos 1º e 2º anos do Ensino Fundamental I”, completou.