Gazeta de Vargem Grande informa os falecimentos

Faleceu Marina Porfirio da Costa, aos 71 anos de idade, no dia 14 de dezembro. Residia no Jardim Dolores. Deixou o marido Vitor Massimiano da Costa; os filhos Carlos, Cláudia, Cleide, Claudete, Clélia e Claudinéia; genros; nora; netos e bisnetos. Foi sepultada no dia 15 de dezembro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Lourdes Maria Gonçalves Guimarães, aos 86 anos de idade, no dia 15 de dezembro. Residia no Centro; era viúva de Geraldo Onofre Guimarães; deixou filhos; nora; netos e bisnetos. Foi sepultada no dia 15 de dezembro, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Alessandro Aparecido de Carvalho, aos 43 anos de idade. Deixou o pai José Jorge Donizete de Carvalho e os irmãos Alexandre e Lilian Maria. Foi sepultado no dia 18 de dezembro, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Juvenal Leandro Rodrigues, aos 67 anos de idade, no dia 16 de dezembro. Deixou os irmãos Lizonete, Isael, Cleuza, Maria, Luzia e José; cunhadas; cunhados e sobrinhos. Foi sepultado no dia 16 de dezembro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Luís Aparecido dos Santos, aos 93 anos de idade, no dia 16 de dezembro. Residia no Jardim Santa Marta; deixou as filhas Maria Helena, Elizabete e Ana Lúcia; genros; netos e bisnetos. Foi sepultado no dia 17 de dezembro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Flávio Maldonado de Freitas, aos 60 anos de idade, no dia 19 de dezembro. Foi sepultado no dia 19 de dezembro, no Cemitério da Saudade.

Falecimentos em São Sebastião da Grama

Faleceu Lourdes de Vasconcellos, aos 89 anos de idade, no dia 18 de dezembro. Foi sepultada no dia 18 de dezembro, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Paula Cristina Barbiero, aos 35 anos de idade, no dia 17 de dezembro. Deixou os pais Maria e Dito da Farmácia. Foi sepultada no dia 17 de dezembro, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Paulo José Cerri, no dia 19 de dezembro. Foi sepultado no dia 19 de dezembro, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Falecimentos em Casa Branca

Faleceu Kely Castro Pimenta, conhecida por Tia Léla, aos 42 anos de idade, no dia 10 de dezembro. Deixou a mãe Iraci Castro Pimenta; os irmãos Flávia, Fabiana, Tatiana e Kenny; e sobrinhos. Foi sepultada no dia 11 de dezembro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Leduvirgem Francisca Thomé, aos 100 anos de idade, no dia 17 de dezembro. Deixou os filhos José Clóvis, Aparecido Donizete, Ascendino Jr. (Tuca), Luiza da Penha, Elza, Maria Célia, Luzia, Ana Lúcia, Maria Paula, Acácio e Luiz Carlos; genros; noras; netos; bisnetos e tataranetos. Foi sepultada no dia 18 de dezembro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Aparecida de Lourdes Souza da Silva, aos 69 anos de idade, no dia 6 de dezembro. Deixou o marido Sebastião Balbino da Silva; os filhos Marcel, Cláudia, Luciana e Daiane; genros; netos e bisnetos. Foi sepultada no dia 7 de dezembro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Esta coluna publica os falecimentos gratuitamente. Interessados em comunicar a morte de seus entes queridos, favor entrar em contato pelo WhatsApp (19) 99916-1203 ou Avenida Regato, 715.