Praça do Café foi inaugurada em São Sebastião da Grama

Na manhã do último sábado, dia 14, a Prefeitura Municipal de São Sebastião da Grama realizou a inauguração oficial da Praça do Café “Prefeito Florêncio de Aguiar”, um novo espaço de convivência e lazer para a população. A cerimônia contou com a presença de familiares do homenageado, além de autoridades municipais e moradores.



Durante o evento, o prefeito Zé da Doca destacou a importância de Florêncio de Aguiar para o município, afirmando que ele foi um grande político e cidadão gramense. A inauguração marcou um momento de confraternização e celebração para a comunidade.

A nova praça de São Sebastião da Grama, localizada em um espaço anteriormente inutilizado, foi revitalizada para atender às necessidades da comunidade e se tornou um ponto de encontro para as famílias locais.

Com bancos, áreas verdes e estrutura planejada para lazer, a Praça do Café representa mais um passo na melhoria da qualidade de vida em São Sebastião da Grama.

O nome do local também é uma homenagem à tradição cafeeira da região, fundamental para a identidade histórica e econômica do município.