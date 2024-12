Eventos de Natal de Casa Branca atraíram milhares de pessoas

As festividades de Natal da Prefeitura Municipal de Casa Branca tiveram início no dia 12 deste mês com a Parada de Natal, que atraiu milhares de pessoas à Rua da Estação.

Na ocasião, crianças e adultos se encantaram com as apresentações, que contou com fanfarras das escolas CAIC e Rubião Jr, trenzinho da escola de inglês CCAA, apresentação da Ginástica Rítmica do Projeto PAIÊ, apresentação da escola Innovare, ballet Patrícia Saran, além da animação dos jipeiros e gaioleiros e a visita do Papai Noel.



O evento, que contou com o apoio da Polícia Militar, começou por volta das 20h, com concentração em frente à Droga Raia e seguiu até à Praça da Matriz.

No domingo, dia 15, dando sequência à programação natalina, a Prefeitura promoveu a Cantata de Natal com apresentações de grupos de Corais de toda a região, no Salão Paroquial.

Os presentes se emocionaram com as canções de Natal e de filmes renomados. O encontro reuniu o Coral Municipal de Casa Branca, Coral do Clube Pirassununga, Coral Rainha das Águas (Águas da Prata), Coral Boca Livre (São João da Boa Vista) e Coral Elohim (São João da Boa Vista).

A noite de segunda-feira, dia 16, foi marcada pela chegada do Papai Noel da Associação Comercial e Empresarial (ACE), pela inauguração da Árvore de Natal e pela apresentação do Coral Municipal de Casa Branca.



De acordo com a Prefeitura Municipal, a Árvore de Natal foi o grande destaque da noite, pois com seu tamanho, sua iluminação e sua cor, fez a alegria da criançada e das famílias.

O Coral Municipal também emocionou o público com as músicas natalinas e reforçou a importância desse período tão especial em nossas vidas.