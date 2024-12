Casa Branca é vice no Regional de Futsal

No último fim de semana, as equipes Sub 12 e Sub 18 de Casa Branca participaram das finais do Campeonato Regional de Futsal, organizado pela Liga Riopardense de Futsal, e conquistaram o vice-campeonato.

A equipe Sub 12 entrou em quadra no ginásio do Russão, em Mococa, para enfrentar a Esportiva Sanjoanense. Em um duelo muito equilibrado e taticamente bem executado, a equipe sanjoanense conseguiu abrir o placar no meio do segundo tempo e manteve a vantagem até o apito final, garantindo a vitória por 1 a 0 e o título da categoria. O goleiro João Felipe, destaque da partida, foi premiado como o melhor goleiro da categoria Sub-12, um reconhecimento pelo seu excepcional desempenho ao longo da competição.

Já a equipe Sub 18 teve um desafio mais difícil, enfrentando a AFA de Vargem Grande do Sul na final. Infelizmente, a equipe não conseguiu repetir o bom futebol apresentado nas fases anteriores e foi derrotada pelo placar de 4 a 1. Contudo, o atleta Eduardo Torres, conhecido como Dú, se destacou em suas atuações e foi eleito o melhor jogador da competição, uma honra que reflete seu talento e dedicação.

A Prefeitura Municipal de Casa Branca e o técnico Hernâni parabenizaram todos os atletas pelo empenho, ressaltando que a experiência adquirida é muito valiosa para as futuras competições.