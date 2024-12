Luzes e desejos natalinos

Os Flamboyants da Praça Central lá estão com suas flores rubras circundando a fonte que jorra suas águas em suaves movimentos.

As famílias saem da missa domingueira e passam cortando o jardim sempre à procura de bancos livres nesta época para usufruírem do frescor das gotículas que se espalham nestas noites de intenso verão.

Algumas luzes a mais e a tradicional árvore luminosa, em um dos cantos da praça reforçam o clima natalino.

Os arcos da principal rua comercial já se acendem e o que se vê nas pessoas que por ali circulam é uma certa leveza diferente pelo anunciar das festividades natalinas.

Sabemos que a nova versão de mais economia nos últimos anos limitou um tanto a corrida hercúlea atrás de presentes, hoje mais moderada. Mas o que não se perde nunca é certa aura de leveza que o mês de dezembro carrega no ar.



Luzes coloridas nas ruas tiram as pessoas da escravidão televisiva, pois dos últimos tempos, de tanto que não saem de casa, as famílias quase não identificam os seus conterrâneos.

Mas, mesmo com tantos apelos, o ar é diferente, a alma é diferente, a luz das coisas é diferente.



O espírito um pouco escondido no “lufa lufa” do ano, se aflora, mesmo que devagar, especialmente pelas saudades e lembranças.

Que tal pedirmos neste Natal que o menino Deus nos faça cada vez mais valorizarmos o hoje.

Boas Festas, Harmonia e Saúde para todos!