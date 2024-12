Cidade ganhou o prêmio “Município Agro 2024”

Segundo nota divulgada pela prefeitura municipal de Vargem Grande do Sul, o município foi destaque regional no programa “Cidadania no Campo-Município Agro”, classificando-se no Ranking Paulista Ciclo 2023-2024, onde participaram 251 cidades, sendo 117 ranqueadas, divididas por regionais da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral – CATI.

O município de Vargem Grande do Sul, que pertence à Regional de São João da Boa Vista, foi o único município desta regional a conseguir o certificado para esse ciclo, recebendo o prêmio no valor de R$ 50 mil, que serão investidos no setor agropecuário para melhorias de gestão.

Participaram da entrega o diretor do Departamento de Agricultura e Meio Ambiente Valmir Costa e a engenheira agrônoma e assessora do departamento, Marina Romano Nogueira. Presente também o diretor da CATI, regional de São João da Boa Vista, Daniel Bruno Beluti.

O evento aconteceu na última sexta-feira, dia 13 de dezembro, no Palácio dos Bandeirantes, com a presença do secretário de Agricultura e Abastecimento, Guilherme Piai e do governador Tarcísio de Freitas.

O programa incentiva, por meio de mecanismos técnicos, o desenvolvimento e a implantação de políticas públicas relacionadas ao setor agropecuário, sendo executado pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo em parceria com as prefeituras que participam do Sistema Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável.

Na oportunidade da premiação, o secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, Guilherme Piai, enfatizou que “este programa é uma joia rara da Secretaria, que premia os municípios que têm boas práticas referentes ao agronegócio”.