Sebrae Aqui de Vargem é premiado pela qualidade em atendimento

Unidades de Espírito Santo do Pinhal, Mococa e São José do Rio Pardo também foram reconhecidas em evento em São Paulo

Quatro unidades do Sebrae Aqui na região se destacaram pela qualidade do atendimento e foram reconhecidas com o Selo Sebrae de Referência em Atendimento 2024. Vargem Grande do Sul levou o ouro, enquanto Espírito Santo do Pinhal, Mococa e São José do Rio Pardo se destacaram na categoria prata. A cerimônia de entrega ocorreu na Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado (Fecap), em São Paulo, na terça-feira, dia 17.

Estiveram presentes para receber os selos o gerente do Escritório Regional do Sebrae-SP São João da Boa Vista, Marcos Kremer, e a consultora de negócios do Sebrae-SP, Thalita Medeiros. Também participaram as agentes do Sebrae Aqui de Espírito Santo do Pinhal, Raquel Ferraz e Luciana Zampieri; os agentes Felipe Silva Pinheiro e Vanessa Aparecida Saes, de Mococa; Trace Rezende Viana e Isabella Poli Mafra, agentes de São José do Rio Pardo; e as agentes Tamirys Kellen Dotta e Ruthe Rodrigues Oliveira, além da coordenadora Katia Regina Santiago Pereira, de Vargem Grande do Sul.

“Gostaria de ressaltar o trabalho desenvolvido pelos agentes em benefício do empreendedorismo e dos donos de micro e pequenas empresas de Espírito Santo do Pinhal, Mococa, São José do Rio Pardo e Vargem Grande do Sul. Eles foram fundamentais e contribuíram significativamente para o desenvolvimento econômico dessas quatro cidades e para a conquista desses importantes prêmios para cada uma delas”, ressaltou a consultora de negócios Thalita Medeiros.

A cerimônia de premiação reuniu agentes dos postos Sebrae Aqui, gerentes, analistas e consultores dos escritórios do Sebrae-SP da Grande São Paulo, do litoral e do interior do Estado.

Motivo de orgulho

À Gazeta de Vargem Grande, a coordenadora e agente de atendimento Katia Regina Santiago Pereira comentou sobre o prêmio. “Acredito que este prêmio vem em primeiro lugar mostrar a importância do trabalho em equipe, pois para alcançarmos um nível tão alto de referência, todos se capacitaram e principalmente desenvolveram este projeto com total engajamento, cada um com certeza deu o melhor de si”, disse.

“Outro fator importante é o apoio da Prefeitura Municipal que sempre divulga as ações da unidade, trouxe o Posto de atendimento para o Poupatempo que atende aos requisitos de acessibilidade, fornece ramal dedicado em telefonia fixa, celular corporativo para o atendimento por WhatsApp”, completou.

Para Katia, ainda é preciso agradecer a Associação Comercial e Industrial (ACI). “Que sempre nos cede o auditório para as capacitações que trazemos aos empreendedores do município. As capacitações foram também um dos nossos grandes diferenciais, pois conforme relatado pela nosso Escritório Regional quando fizemos o levantamento em outubro, já tínhamos inscritos em torno de 430 empreendedores para participarem dos cursos e ações ofertados aos munícipes, este número é só o do Posto já que os que se inscrevem via link são inseridos pelo Escritório Regional de São João da Boa Vista”, explicou.

Segundo informou, conseguiram trazer, também, com o apoio do Departamento de Administração Municipal, palestras para os servidores municipais, com os temas ‘Inteligência Emocional’ e ‘Faça do Atendimento uma ótima experiência’. Katia ressaltou que todas essas ações foram ofertadas gratuitamente aos participantes e aos moradores.

Além da coordenadora e agente de atendimento Katia Regina Santiago Pereira, a equipe é composta por Ruthe Rodrigues Oliveira (agente de atendimento) Tamirys Kellen Dotta (agente de atendimento do Sebrae Aqui e agente de crédito do Banco do Povo) e Álvaro Miguel Ferreira Martins (agente de crédito do Banco do Povo e agente de atendimento Sebrae Aqui), que hoje atua junto ao Procon Municipal também.

“Gostaria de destacar que já temos por objetivo manter o resultado no próximo ano e continuar contribuindo cada vez mais com o desenvolvimento local de Vargem Grande do Sul. No Estado de São Paulo temos 716 postos de atendimento Sebrae Aqui e 26 postos apenas receberam o Selo Ouro de Referência em Atendimento, logo, estamos muito orgulhosos de nossa conquista”, finalizou.