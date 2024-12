Vargem também é destaque regional na Educação

O município recebeu recentemente através de seu Departamento de Educação, sete premiações, durante sua participação junto ao “1º Seminário de Boas Práticas do Programa Alfabetiza Juntos SP”, que aconteceu na Diretoria Regional de Ensino em São João da Boa Vista.

Na ocasião, a dirigente regional de Ensino Silvia H. Dalbon Barbosa, entregou Certificados de Reconhecimento para os municípios que se destacaram em alguns resultados.

Dentre os 15 municípios jurisdicionados pela diretoria de Ensino, Vargem foi o que mais se destacou em várias categorias, conforme se segue: Destaques Indicador Criança Alfabetizada – Rede Municipal, 3º lugar, com 69,5%; Destaques IDEB – Categoria Escolas Municipais: 1º lugar – EMEB Mário Beni – 7,7 (empatado com uma escola de São João da Boa Vista), 3º lugar – EMEB Prof. Flávio Iared- 7,4; Destaques SARESP – Categoria Escolas Municipais 5º ano: 1º lugar – EMEB Mário Beni – 6,9 (empatado com um escola de Pinhal), 2º lugar – EMEB Prof. Flávio Iared- 6.8, 3º lugar – EMEB Prof. Henrique de Brito Novaes – 6.5; Destaques Índice de Fluência Leitora – Categoria Escolas Municipais: 2º lugar – EMEB Padre Donizetti – 5,9.