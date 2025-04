Inscrições para o vestibular da Univesp terminam na segunda

As inscrições para o Vestibular de 2025 da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, a Univesp, seguem até segunda-feira, dia 7, às 23h59. De acordo com o Departamento de Desenvolvimento Econômico e do Trabalho, o Polo de Vargem Grande do Sul está ofertando 13 vagas por eixo, totalizando 39 vagas.

As inscrições podem ser feitas pelo site www.univesp.br, onde os interessados também podem tirar suas dúvidas e obterem mais informações.

O primeiro eixo é o de Licenciatura, com duração de quatro anos, onde há os cursos de matemática, letras e pedagogia.

No segundo eixo, de computação, há os cursos de bacharel em tecnologia da informação com duração de três anos, bacharel em ciências de dados com duração de quatro anos e bacharel em engenharia de computação com duração de cinco anos.

No terceiro eixo, de negócios e produção, há o curso de tecnologia em processos com duração de três anos, o curso de bacharel em administração com duração de quatro anos, e o curso de bacharel em engenharia de produção com duração de cinco anos.

Segundo o informado pela Prefeitura Municipal, a prova objetiva e de redação ocorrerá no dia 18 de maio, às 13h. Os locais oficiais serão divulgados no dia 9 de maio, a partir das 10h.

O início das aulas está previsto para o final de julho de 2025. O candidato que tiver dúvidas ou dificuldades com a inscrição do vestibular, deve entrar em contato na Central de Atendimento da Fundação Vunesp das 8h às 18h, em dias úteis, pelo telefone (11) 3874-6300.

O Polo de Vargem fica localizado na Rua São Braz, nº 200, no Jardim Santa Terezinha.