Após longa espera, terceira idade ganha novo espaço

Foram quase seis anos, desde que a prefeitura municipal tomou a iniciativa de reformar o antigo Clube Vargengrandense para destiná-lo às pessoas da terceira idade do município. Neste sábado, dia 5 de abril, com as festividades marcada para acontecer por volta das 20h, após uma longa espera a prefeitura municipal inaugura as novas instalações do Centro de Convivência do Idoso (CCI) “Haydeé e Antônio Longuini Neto”, à Rua Quinzinho Otávio, nº 571, no Centro.

Transformar o Clube Vargengrandense em prol das pessoas mais velhas da cidade era um antigo ideal do então prefeito Celso Ribeiro lá pelos idos do ano de 2005, quando o prédio se tornou de utilidade pública em março daquele ano por iniciativa do chefe do Executivo visando a sua desapropriação.

Saiu Celso Ribeiro e entrou o prefeito Amarildo Duzi Moraes com os mesmos ideais e por sua ação, o prédio foi incorporado ao patrimônio municipal em 2018. Logo em seguida, em julho de 2019, tiveram início as reformas, mantendo as características do imóvel e também permitindo seu uso cultural.

Com a inauguração do espaço, as atividades do Centro de Convivência do Idoso mudam-se para as novas instalações, deixando de acontecer no antigo local, na Rua Cel. Lúcio, nº 324, no Centro, que será desativado.

A partir desta terça-feira, dia 8, o local passará a abrigar o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) e o Centro de Convivência do Idoso “Haydeé e Antônio Longuini Neto”, que oferece atividades para idosos a partir de 60 anos de segunda às sextas-feiras, das 7h às 11h e das 13h às 17h.

Segundo apurou a reportagem junto à diretora de Ação Social Eva Vilma da Silva Rodrigues, o Centro tem por foco o desenvolvimento de atividades que contribuam no processo de envelhecimento saudável, no desenvolvimento da autonomia e de sociabilidades, no fortalecimento dos vínculos familiares e do convívio comunitário e na prevenção de situações de risco social.

Com o envelhecimento da população vargengrandense, como ocorre em todo o Brasil, as novas instalações chegam em bom momento para uma faixa etária que só tende a crescer no município. É um segmento da sociedade que tem demandas e interesses próprios e o poder público municipal se volta à estas necessidades, fortalecendo a vivência em grupo, com trabalhos que envolvem o desenvolvimento artístico, cultural, esportivo e de lazer para as pessoas mais velhas, que com suas experiências de vida, mais saudáveis, tendem a contribuir ainda mais com o desenvolvimento de Vargem.

São cerca de 260 idosos, que são atendidos semanalmente com práticas de alongamento, hidroginástica, dança circular e jogos de tabuleiro. Os idosos interessados em participar do Centro de Convivência do Idoso devem comparecer no prédio do antigo Clube Vargengrandense, para obter mais informações, a partir da próxima semana.

Para abrilhantar toda esta conquista da terceira idade do município, após a inauguração, haverá um baile às pessoas convidadas que será abrilhantado pela Banda Bergson. A reportagem do jornal apurou que devido às exigências do Corpo de Bombeiros pelo número de pessoas que o prédio comporta, só poderão participar do baile os portadores dos ingressos.

