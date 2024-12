Editorial: Uma administração que vai ficar na história

Na longa entrevista que o prefeito Amarildo Duzi Moraes (MDB) deu à Gazeta de Vargem Grande, ele pode falar dos seus oito anos desta última administração, dos seus feitos, do que não vai poder inaugurar e também do que acha que o município ainda precisa para se tornar uma cidade mais inclusiva, que atenda principalmente as pessoas em situações mais vulneráveis. Por várias vezes repetiu que precisa ainda ser feito muito mais, em todos os setores visando construir uma estrutura básica que muitos outros municípios já possuem. Salientou o muito que na sua administração Vargem pode investir, principalmente na saúde, lembrando de como encontrou as finanças municipais abaladas provenientes do prefeito que o antecedeu, sem dinheiro em caixa e praticamente nenhuma obra em andamento. Falou do sonho que tinha de ver o ensino integral chegando a todas as escolas municipais e o ganho que a população teria com este avanço. Obra que ele acredita deva ganhar mais fôlego na administração de Celso Ribeiro que vai substituí-lo. Também achou que cumpriu com o dever ao investir no melhoramento do Serviço de Água e Esgoto-SAE, com os investimentos feitos para a troca dos antigos encanamentos de ferro do Centro da cidade e de vários outros bairros. Obra que ainda não acabou, deve prosseguir e que já tem verba consignada em orçamento. Também citou os dois lagos que estão sendo construídos, um diferencial para o futuro do município, garantindo este bem que já está escasso, que é a água e que após eles prontos, darão outro norte na cidade, atraindo mais investimentos e pessoas que queiram aqui morar e contribuir com o crescimento de Vargem. Comentou sobre seu futuro político e a possibilidade de continuar trabalhando pela cidade, ocupando um cargo junto ao próximo governo municipal ou ainda das ofertas que está tendo por políticos de outras cidades para assessorá-los. Não descartou inclusive, a possibilidade de sair candidato a um cargo de deputado estadual ou federal. Outra marca sua que fez questão de lembrar, foi o asfaltamento da cidade, os recapeamentos realizados na maioria dos bairros, um trabalho que exigiu muita verba e que não para, devendo adentrar a próxima administração, levando esta melhoria para outras ruas que ainda necessitam. Deixa várias obras importantes a serem inauguradas, que não darão tempo, em especial, citou o Centro de Convivência do Idoso, no antigo Clube Vargengrandense, obra que está, segundo ele, 98% pronta. Também fez uma calorosa saudação à democracia, condenando tentativas de golpe, quer sejam de direita, esquerda ou centro, afirmando que as pessoas que cometeram esse crime dentro da lei devem pagar por isso. Por fim, fez um agradecimento especial à população vargengrandense por ter nele confiado nestes três mandatos que esteve à frente dos destinos de Vargem Grande do Sul, dizendo que foi uma honra muito grande a todos como prefeito. E, pediu desculpas e perdão pelas ações que não conseguiu realizar.