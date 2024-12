Painel: Por falar em PF

Quem fica?

Nos bastidores da luta pela presidência da Câmara Municipal, há uma discussão envolvendo a questão de quem será o próximo advogado assessor jurídico da presidência da Câmara Municipal. Atualmente o cargo é ocupado pelo advogado Alex Mineli, mas o cargo já foi ocupado pelo advogado Valter Luís de Mello, e há vereadores que comporão a futura Mesa Diretora que lutam pela sua volta, como é o caso do vereador Paulinho da Prefeitura.

Força

Indicado pelo vereador Fernando Corretor do Republicanos, Alex Mineli também teve o apoio da atual presidente Danutta Rosseto que também é do Republicanos. Alex Mineli já foi vereador municipal e atualmente ocupa o cargo de presidente do diretório municipal do partido Republicanos no município. Mesmo partido de Maicon Canato, que deve disputar a presidência e tem grandes chances de ser o futuro presidente da Câmara Municipal.

Causa animal

Chegou ao conhecimento da Gazeta de Vargem Grande que o caso dos dois cachorros da raça Pitbull que estariam em possível estado de abandono no Jardim Canaã e que foi objeto de matéria da Gazeta de Vargem Grande em novembro deste ano, também havia sido denunciado ao Ministério Público por Lu Borges, que foi candidata a vereadora e tinha na sua pauta a defesa de animais.

Arquivado

A denúncia foi feita junto ao Escritório Vanessa Martins Advocacia, em junho e após a publicação da Gazeta em novembro a respeito do caso, a matéria foi levada ao conhecimento do MP, que deu prosseguimento ao caso. Segundo o apurado, a Promotoria de Justiça entrou em contato com o Departamento do Meio Ambiente da Prefeitura Municipal, que informou que o proprietário dos animais tomou as providências necessárias, não sendo constatado maus tratos. O caso foi então arquivado pelo MP após ter sido solucionado.

Desabafo

O vereador Guilherme Nicolau (MDB), eleito vice-prefeito recentemente, fez uso da palavra livre na última sessão ordinária da Câmara Municipal ocorrida no dia 3, e aproveitou para fazer agradecimentos e também para criticar as pessoas que durante as eleições o atacaram, principalmente no caso envolvendo a saúde municipal, relacionada com a morte de uma criança. Fato que foi muito explorado politicamente e Guilherme negou qualquer ação ou palavra sua que ofendesse a família em questão.

Denúncias falsas

Também rebateu com veemência as denúncias que teria sofrido, de perseguições que fizeram contra ele e sua família, fazendo com que até a Polícia Federal fosse acionada contra sua pessoa. Segundo Guilherme, não deu em nada, era tudo denúncia falsa, mencionou inclusive a TV Vargem no caso e que após tudo esclarecido, saiu limpo e vencedor.

Por falar em PF

Foi manchete em jornais de São João da Boa Vista e em toda as redes sociais, a visita que a Polícia Federal fez na prefeitura da cidade vizinha, com mandado de busca e apreensão na investigação de desvio de recursos públicos direcionados à área da Saúde, por meio de contratos firmados na gestão da prefeita Terezinha com uma Organização Social (OS). A força-tarefa foi uma integração entre a PF e a Controladoria Geral da União (CGU). Os repasses investigados passaram de R$ 50 milhões. A prefeitura Terezinha é filiada ao PL, mesmo partido de Bolsonaro.