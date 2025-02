Eventos da Comissão da Romaria já têm data marcada

A Comissão Organizadora da Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana já definiu a data dos seus principais eventos deste ano. Segundo o informado, as demais informações serão divulgadas em breve.

O 3º Almoço da Comissão da Romaria será no dia 25 de maio. No tradicional almoço será servido porco no fogo de chão, frango, linguiça, arroz, feijão gordo, farofa, vinagrete, salada e batatinha de casamento.

O tradicional Baile da Rainha, onde são escolhidas a rainha, a primeira princesa, a segunda princesa e a madrinha do peão, será no dia 14 de junho. À noite que é sempre cheia de emoção e animação, contará com o desfile das candidatas e show sertanejo, animando os presentes.

Já a Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana, um dos eventos do calendário cultural e religioso de Vargem Grande do Sul de maior tradição da história da cidade, onde a procissão montada em louvor à Padroeira da cidade, Nossa Senhora Sant’Ana, chega em sua 49ª edição. O evento será no dia 27 de julho, último domingo do mês.