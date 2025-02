Prefeitura esclarece reclamação sobre motorista de ambulância

Após uma reclamação nas redes sociais a respeito de um motorista da ambulância, a Prefeitura Municipal esclareceu o caso à Gazeta de Vargem Grande.

Nas redes sociais, uma moradora informou que no dia 8 deste mês, às 23h, o motorista da ambulância estava correndo muito e freou repentinamente, o que fez com que sua filha caísse e machucasse o joelho e o pé. Na postagem, ela perguntava se havia necessidade de correr tanto e frear tão bruscamente e ponderou se, no lugar da sua filha, fosse uma mulher grávida ou com bebê, ou até mesmo um idoso.

Após tomar conhecimento do caso, a Gazeta de Vargem Grande contatou a Prefeitura Municipal para obter mais informações. Conforme o informado, o Departamento de Saúde, que ao ter conhecimento da reclamação, entrou em contato com o motorista para solicitar esclarecimento. O mesmo informou que na ocasião, por volta das 23h40, foi até o bairro Santa Marta atender um chamado, onde o paciente entrou na ambulância acompanhado de uma adolescente.

Segundo o motorista, ele seguiu o trajeto pela Avenida Manoel Gomes Casaca, em velocidade normal, e ao chegar próximo do semáforo perto do Tupã, o mesmo fechou, sendo necessário frear. Disse que se recorda que não freou bruscamente e que logo após seguiu para o PPA.

Ao jornal, a prefeitura informou que o motorista relatou que no momento do desembarque, o paciente falou com ele de forma ríspida, dizendo que sua acompanhante havia sofrido uma queda dentro da ambulância. O motorista disse que perguntou se a paciente estava de cinto e se tinha machucado, porém os dois entraram para o PPA sem responder.

Ao jornal, a prefeitura relatou que o diretor do Departamento também informou que esse referido motorista trabalha há muito tempo no plantão noturno e que nunca teve nenhuma reclamação. Disse que o mesmo sempre trabalhou de forma humanizada no tratamento com os pacientes e cuidado na direção dos veículos.