Mariana Aliende é Campeã Brasileira de Judô Sub 13

Após vencer o campeonato Paulista realizado em junho, a judoca vargengrandense Mariana de Freitas Aliende conquistou em Macapá-AP, em competição realizada nos dias 1 e 2 de agosto, o título de Campeã Brasileira categoria Sub 13, superando adversárias de todo o Brasil.

Fotos: Arquivo Pessoal

Mariana é atleta da Associação Bushido de Judô, treinda pelo sansei Daniel Garcia e nesta segunda-feira, dia 3, irá até o Clube XXI de Abril, onde será realizada uma carreata em comemoração à conquista da medalha de ouro a partir das 18h.

É mais uma atleta vargengrandense se destacando no Judô e que pode ter uma grande carreira pela frente. A Gazeta de Vargem Grande parabeniza a atleta, seus professores e familiares pelo grande feito.