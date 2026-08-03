Milhares de pessoas assistiram ao show de Mayck e Lyan

Após o encerramento do cortejo, a programação teve continuidade com show da dupla sertaneja Mayck e Lyan, a partir das 15h, na Represa Eduíno Sbardellini. Toda a corte da Rainha do Peão que também participou do desfile, composta pela rainha Júlia Gabrielly, a primeira princesa Maria Vitória Milanez, segunda princesa Heloísa Macedo e a madrinha Maria Fernanda Souza, se apresentou no palco.

Na ocasião, o prefeito Celso Ribeiro agradeceu a presença de todos, falou da importância da Romaria dos Cavaleiros de Sant´Ana, do que ela representa para a cultura, a fé e os benefícios que a festa traz inclusive para o comércio de Vargem Grande do Sul. Também o vice Guilherme Nicolau fez uso da palavra e o sentimento foi de gratidão a todos os envolvidos, aos organizadores e aos participantes da 50ª Romaria dos Cavaleiros de Sant´Ana.

A Gazeta de Vargem Grande fez uma cobertura completa da Romaria dos 50 Anos, transmitindo ao vivo nas suas redes sociais muitas das atrações que aconteceram durante o evento.

Fotos: Reportagem