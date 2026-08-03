“Não poderia ter sido melhor”, disse Lucas do Dep. de Cultura

Também se manifestou sobre a 50ª Romaria o diretor de Cultura e Turismo Lucas Buzato, afirmando que junto com a Prefeitura Municipal e o trabalho zeloso da Comissão Organizadora e a participação do departamento que dirige. “Foi notório o quanto esse ano a religiosidade e respeito pela tradição prevaleceu. Foi bonito de se ver”, falou, dizendo que se emocionou em diversos momentos.

Em um ano marcado pelas comemorações dos 50 Anos da festa, ver todas as paróquias participando com as imagens e também as comunidades nos carros de boi, marcaram bons momentos da Romaria, segundo o diretor. “Os nossos queridos párocos, as lindas meninas da Corte, os pioneiros, a belíssima chuva de pétalas sobre o carro de Sant´Ana, que abriu o desfile embalado nas vozes das talentosas Diana e Michele, a emocionante homenagem ao grande dr. Ranzani com o seu filho Lucas com o estandarte dos 50 Anos abrindo a romaria”, também foram fatos importantes que ele vislumbrou no transcorrer da festa.

Lucas falou que os inúmeros cavaleiros, charretes e público em massa lotando as ruas principais da cidade, respeitando as tradições e simbolismos da Romaria, foram significativos. “Na represa um mar de gente curtindo música boa em um show espetacular da dupla Maycon e Lyan, que agradou a todos com pouquíssimas intercorrências, essa foi a nossa Romaria”, afirmou.

Sobre o bom desempenho das comemorações dos 50 Anos da Romaria dos Cavaleiros de Sant´Ana, o presidente do Departamento de Cultura disse: “Eu posso afirmar que foi um trabalho de todos, e com o apoio do prefeito Celso Ribeiro, do vice Guilherme Nicolau, da Câmara dos Vereadores, de todos os departamentos da Prefeitura, da Comissão Organizadora, que noite e dia trabalhou em prol dessa festa, a minha querida equipe da Cultura, e o respeito e carinho do povo de Vargem que prestigiou e festejou com a gente, foram importantes para esse sucesso”.

Questionado sobre o que poderia melhorar para os próximos anos, disse acreditar que sempre dá para melhorar, em todos os pontos, ressaltando principalmente a religiosidade e respeito pela tradição da Romaria dos Cavaleiros de Sant´Ana, que segundo ele, foi o ponto alto desta comemoração dos 50 Anos. Finalizou agradecendo a todos que estiveram nas ruas principais da cidade participando do desfile.