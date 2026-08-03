Feliz com o sucesso da 50ª Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana

O presidente da Comissão Organizadora Luís Carlos Prates entrevistado pela Gazeta de Vargem Grande sobre a realização da 50ª Romaria dos Cavaleiros de Sant´Ana afirmou que estava muito feliz com o sucesso da festa, destacando as melhorias que houve em relação à diminuição do consumo de bebidas e do som alto durante o trajeto, resgatando o lado mais religioso do evento.

Falou da importância de se resgatar as origens da festa, citando a importante presença de Clóvis de Melo, o conhecido Clovinho, um dos poucos pioneiros que ajudaram a criar a Romaria há 50 anos, ainda vivo e presente no palco principal, todo paramentado de cavaleiro de Sant´Ana.

Ressaltou o grande número de pessoas que assistiu ao desfile. “É a única romaria que desde a hora que sai o cortejo, do início do percurso até o final é repleto de gente. Nas outras romarias que participamos, as pessoas só assistem o desfile no centro das cidades. Em Vargem percorremos mais de cinco quilômetros e por todo local que passamos, tem gente assistindo nossa Romaria”, afirmou o presidente.

Na hora dos agradecimentos, Prates fez questão de agradecer à Polícia Militar, à Guarda Civil Municipal (GCM), a colaboração da Prefeitura Municipal para que o evento pudesse acontecer, aos membros do Departamento de Cultura, aos vereadores municipais que colaboraram bastante este ano. Em especial, Prates agradeceu a todos os membros da sua equipe, cujo desempenho em prol da Romaria é muito grande. “Já nos reunimos esta semana para discutir a realização da Romaria dos Cavaleiros de Sant´Ana do próximo ano, o que podemos melhorar”, afirmou Prates.