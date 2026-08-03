50 Anos da Romaria foram comemorados com sucesso

A Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana celebrou seus 50 anos no último domingo, 26 de julho, em um clima de fé, tradição e emoção. A comemoração do jubileu reuniu milhares de pessoas e confirmou a força de uma manifestação que, ao longo de cinco décadas, se consolidou como uma das mais importantes do calendário religioso e cultural de Vargem Grande do Sul e região.

A concentração dos participantes teve início por volta das 11h, no largo da Igreja São Joaquim, no Jardim Dolores. Antes da saída da romaria, a tradicional comissão de frente recebeu a bênção do pároco da Paróquia São Joaquim, padre Paulo Sérgio Fuliaro, que conduziu um momento de oração, pedindo a proteção de Sant’Ana para todos os romeiros, cavaleiros, amazonas e suas famílias e também aos animais. Lucas Ranzani estava portando o estandarte dos 50 anos e o estandarte de Sant´Ana foi conduzido pelo padre Eduardo da Paróquia de Santo Antônio.

Fotos: Reportagem

Concluída a cerimônia religiosa, a comissão de frente iniciou o percurso, abrindo caminho para o longo cortejo formado por 1.500 a 2.000 romeiros, segundo a Comissão Organizadora, composto por cavaleiros, amazonas, carros de boi e comitivas de Vargem Grande do Sul e de diversas cidades da região. Ao longo do trajeto, milhares de pessoas acompanharam a passagem da romaria, saudando os participantes e renovando uma tradição que atravessa gerações.

O desfile percorreu as principais ruas da cidade em direção ao Centro, com os participantes recebendo as bençãos e o tradicional beija-fitas ao lado da Igreja Matriz de N. Sra. Aparecida. Um grande público aguardava a chegada dos romeiros. A presença das tradicionais comitivas, muitas delas formadas por famílias que participam da romaria há décadas, e dos carros de boi, símbolos da cultura rural e das primeiras edições do evento, deu um brilho especial à celebração dos 50 anos da Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana, reafirmando sua importância como uma das maiores manifestações de fé e tradição da região.



A edição comemorativa contou também com atrações musicais na Rua do Comércio, no Centro, onde foi montada as arquibancadas e o palco das autoridades, com apresentação da tradicional Orquestra de Viola Caipira “Pérola da Mantiqueira” e do duo sertanejo Ani e Rafa, dupla conhecida pelo resgate da autêntica música raiz. Com a chegada da Romaria junto ao palanque central, onde estavam o prefeito Celso Ribeiro, a primeira dama Micaela, o vice Guilherme, presidente da Comissão Organizadora, Prates, o diretor de Cultura Lucas Buzato, vereadores, membros da Comissão e demais autoridade.

Momento solene quando o padre Thiago da Paróquia de Sant´Ana deu as bençãos à chegada da Romaria. Era perto das 13h, e a imagem de Sant´Ana estava presente em uma pequena carreta, quando foi interpretada a música Romaria pelas cantoras Diane e Michele. Então, houve uma bonita chuva de pétalas de rosas sobre a imagem sagrada, com os presentes aplaudindo.



Um dos grandes destaques da edição comemorativa foi a expressiva participação de cavaleiros e amazonas de Vargem Grande do Sul e de diversos municípios da região, formando longas comitivas que deram ainda mais grandiosidade ao desfile. Também chamou a atenção a presença dos tradicionais carros de boi, símbolo das antigas romarias e da cultura rural, que despertaram a admiração do público e reforçaram o resgate das raízes sertanejas do evento.

Foi realizada uma homenagem ao dr. Antônio Carlos Ranzani, falecido no ano passado e um dos mais importantes cavaleiros de Sant´Ana. Foi lido um poema da sua esposa Isa Lemos Ranzani, falando do cavaleiro agora ausente. Isa, juntamente com os filhos Lucas e Pedro Ranzani, receberam uma homenagem das mãos do prefeito Celso Ribeiro.

Comitivas de várias cidades prestigiaram o cinquentenário da romaria, demonstrando que a devoção a Sant’Ana ultrapassa as divisas do município e fortalece os laços entre comunidades vizinhas. A diversidade de participantes, reunindo famílias, crianças, jovens e veteranos da tradição tropeira, transformou o percurso em uma grande celebração da fé, da amizade e da preservação dos costumes do homem do campo.

Mais do que um desfile de animais e comitivas, a Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana reafirmou seu papel como patrimônio da identidade cultural e religiosa da região, mantendo viva uma tradição transmitida de geração em geração e que, aos 50 anos, continua mobilizando milhares de devotos.