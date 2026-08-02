Foragido do Mato Grosso por roubo é pego na Vila Santana

Um homem foragido da Justiça do Mato Grosso, com dois mandados de prisão por roubo somando mais de 11 anos de pena em regime fechado, foi capturado na noite de terça-feira, 29 de julho, na Rua Palmeiral, na Vila Santana, em Vargem Grande do Sul. A ocorrência foi registrada às 20h04 pelo Cabo Rodrigo e pelo Cabo Leite, após dois dias de diligências.

A equipe tomou conhecimento no dia anterior de que o procurado, natural do Mato Grosso, possivelmente residia e trabalhava em Vargem Grande do Sul. As buscas no dia 28 de julho não lograram êxito. Na tarde do dia seguinte, novas informações indicaram que ele poderia estar na Vila Santana, onde foi localizado e abordado na via pública. Nada de ilícito foi encontrado durante a busca pessoal. Questionado sobre os mandados expedidos pela Segunda Vara Criminal de Cuiabá, ele confessou de imediato estar foragido da Justiça pelos crimes de roubo. Foi dada voz de prisão com uso de algemas.

O capturado foi encaminhado ao pronto atendimento local para laudo cautelar. Apresentado ao plantão policial de São João da Boa Vista, o delegado Davi Basílio Batista Ferreira ratificou a prisão. Ele foi recolhido à cadeia pública de São João da Boa Vista, onde permanece à disposição da Justiça.