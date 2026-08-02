Motociclista foge, descarta droga e é preso no Jardim Ferri

Na tarde de quarta-feira, 29 de julho, a Polícia Militar prendeu um homem por tráfico de drogas no Jardim Ferri, em Vargem Grande do Sul. Durante o patrulhamento, os policiais avistaram um motociclista que, ao notar a presença da equipe, iniciou fuga por diversas vias da cidade, descartando durante o percurso porções de cocaína e uma pedra bruta de crack. Após a abordagem, o condutor resistiu à ação policial, sendo necessário o uso moderado da força para contê-lo. A passageira da motocicleta também desobedeceu às determinações da equipe e foi conduzida para as providências cabíveis. Foram apreendidas cinco porções de cocaína e uma pedra bruta de crack. Ao término dos procedimentos no plantão policial, a passageira foi liberada e o autor permaneceu preso à disposição da Justiça.