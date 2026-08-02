Condenado por violência é capturado no Jardim Dolores

Um homem com mandado de prisão em aberto foi capturado na manhã de terça-feira, 29 de julho, na Avenida Antônio Pedro Cavalheiro, no Jardim Dolores, em Vargem Grande do Sul. A ocorrência foi registrada às 8h36 pelo Cabo Ricardo e pelo Cabo Teodorio, após informação repassada pelo Cabo Gabriel, do 1° Pelotão PM de Aguaí.

Após diligências por diversos locais da cidade, o procurado foi localizado no endereço conhecido como “Cachorro Sentado”. A busca pessoal não revelou nada de ilícito. Ele foi cientificado do mandado de prisão criminal expedido pelo Departamento de Execuções Criminais da 4ª RAJ de Campinas, referente aos crimes previstos nos artigos 129, parágrafo 13, 147 e 21 do Código Penal, violência doméstica e ameaça, com pena de um ano, sete meses e oito dias de reclusão em regime inicial semiaberto.

Encaminhado ao pronto atendimento para exame de corpo de delito, foi em seguida apresentado à Delegacia de Polícia Civil de Vargem Grande do Sul, onde o delegado Antônio Carlos Pereira Júnior elaborou o boletim de ocorrência. Ele permanece preso à disposição da Justiça.