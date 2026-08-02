Rapaz é contido com garfo de feno no Jardim Bela Vista no domingo

Na tarde de domingo, 26 de julho, a Polícia Militar interveio em uma ocorrência de ameaça no Jardim Bela Vista, em Vargem Grande do Sul. No local, os policiais encontraram um homem em estado de exaltação portando um garfo utilizado para manuseio de feno. Após determinação da equipe, ele entregou o objeto. Diante do comportamento apresentado e do risco de resistência, foi necessário o uso de força física moderada e algemas para a contenção. O homem relatou ter sido agredido e foi encaminhado para atendimento médico, onde lesões foram constatadas. As partes foram conduzidas à delegacia, o objeto foi apreendido e, após os procedimentos legais, os envolvidos foram liberados.