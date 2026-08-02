Rapaz é contido com garfo de feno no Jardim Bela Vista no domingo

Na tarde de domingo, 26 de julho, a Polícia Militar interveio em uma ocorrência de ameaça no Jardim Bela Vista, em Vargem Grande do Sul. No local, os policiais encontraram um homem em estado de exaltação portando um garfo utilizado para manuseio de feno. Após determinação da equipe, ele entregou o objeto. Diante do comportamento apresentado e do risco de resistência, foi necessário o uso de força física moderada e algemas para a contenção. O homem relatou ter sido agredido e foi encaminhado para atendimento médico, onde lesões foram constatadas. As partes foram conduzidas à delegacia, o objeto foi apreendido e, após os procedimentos legais, os envolvidos foram liberados.
Últimos artigos
Milhares de pessoas assistiram ao show de Mayck e Lyan
Após o encerramento do cortejo, a programação teve continuidade com show da dupla sertaneja Mayck e Lyan, a partir das 15h, na Represa Eduíno Sbardellini. Toda a corte da Rainha do Peão que também participou do desfile, composta pela...
“Não poderia ter sido melhor”, disse Lucas do Dep. de Cultura
Também se manifestou sobre a 50ª Romaria o diretor de Cultura e Turismo Lucas Buzato, afirmando que junto com a Prefeitura Municipal e o trabalho zeloso da Comissão Organizadora e a participação do departamento que dirige. “Foi notório o...
Feliz com o sucesso da 50ª Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana
O presidente da Comissão Organizadora Luís Carlos Prates entrevistado pela Gazeta de Vargem Grande sobre a realização da 50ª Romaria dos Cavaleiros de Sant´Ana afirmou que estava muito feliz com o sucesso da festa, destacando as melhorias que houve...