Dupla é presa com crack em “biqueira” no Fortaleza

Dois homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico na tarde de domingo, 27 de julho, na Rua Elizeu Garrido, no Jardim Fortaleza, em Vargem Grande do Sul. A ocorrência foi registrada às 14h00 pelo Cabo Salomão e pelo Cabo Márcio, após denúncia de um morador sobre a comercialização de drogas no local conhecido como “Biqueira da Favelinha”.

Ao acessar a via, os policiais depararam com os dois saindo do imóvel. Ao avistar a viatura, ambos fizeram gestos com as mãos escondendo algo nos bolsos das bermudas. Na busca pessoal, foram encontradas com um deles duas pedras grandes de crack, um celular Motorola e R$ 350,00 em cédulas. Com o outro, uma pedra grande de crack e um celular Motorola. Questionados, admitiram vender drogas no local há mais de um mês, sendo que um deles revelou que a droga encontrada seria entregue a um usuário via WhatsApp. Ambos confirmaram ainda haver mais drogas no interior do imóvel, dentro de uma pochete preta. Com autorização dos dois, os policiais localizaram o objeto sobre um rack, contendo seis pedras grandes de crack e R$ 16,00 em cédulas e moedas.

Foi dada voz de prisão em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com uso de algemas. Os dois foram encaminhados ao pronto atendimento para laudos cautelares e, em seguida, apresentados à Delegacia de Polícia de Vargem Grande do Sul, onde o delegado Antônio Carlos Pereira Junior ratificou as prisões. Ambos permanecem presos à disposição da Justiça.