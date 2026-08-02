Bicicleta é furtada de garagem no Jardim Paulista

Na madrugada de quinta-feira, 30 de julho, a Polícia Militar atendeu uma ocorrência de furto no Jardim Paulista, em Vargem Grande do Sul. A moradora relatou que uma bicicleta de cor rosa havia sido subtraída do interior da garagem de sua residência. Os policiais realizaram diligências e intensificaram o patrulhamento nas imediações, mas não localizaram o objeto nem identificaram o responsável. A vítima foi orientada sobre os procedimentos para formalizar a ocorrência junto à Polícia Civil, que dará continuidade às investigações.