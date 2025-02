Projeto Biblioconforto realiza encontro nesta quarta-feira, dia 26

O 7º Encontro do Projeto Biblioconforto – ‘Pés no Chão, Mente no Infinito’ acontece na quarta-feira, dia 26, no Auditório da Biblioteca Municipal Victor Lima Barreto, a partir das 13h. O Departamento de Cultura e Turismo, por meio da Biblioteca Municipal Victor Lima Barreto, convida toda a população para participar do encontro.

Este projeto tem como objetivo ampliar o universo cultural de todos os participantes por meio da literatura, artes, música, teatro, cinema e outras expressões artísticas. De acordo com a Prefeitura Municipal, nesta edição, o tema será “Um Dia de Contar um Conto de Fadas”. O encontro promete uma tarde encantadora repleta de histórias fascinantes e muita imaginação.

O evento é aberto a todas as idades, garantindo momentos de diversão e aprendizado para toda a família. Para mais informações, ligue (19) 3641-7614. “Venha se encantar e viver um dia mágico conosco”, disse.