Escola Alexandre Fleming é eleita Escola Olímpica em Vargem

A Escola Estadual Alexandre Fleming foi eleita como Escola Olímpica de Vargem Grande do Sul. Com isso, a partir do dia 15 de março, a escola abrirá aos sábados para receber todos os alunos das escolas estaduais da cidade.

As inscrições já estão abertas na Secretaria Escolar Digital (SED) e podem ser feitas até segunda-feira, dia 24. Podem se inscrever pelo site https://sed.educacao.sp.gov.br/, alunos das escolas Prof. Achiles Rodrigues, Alexandre Fleming, Benjamin Bastos, Gilberto Giraldi e Prof. José Gilberto de Oliveira Souza.

A escola ressalta que os responsáveis devem confirmar a inscrição na Secretaria Escolar Digital para garantir a participação dos alunos. Para mais informações, entre em contato com a Escola Alexandre Fleming pelo telefone (19) 3641-1163.

O projeto

A Escola Olímpica é um projeto que oferecerá aulas de matemática e suas tecnologias aos sábados para preparar alunos para competições científicas. O foco do projeto é ajudar estudantes da rede pública do Estado de São Paulo do 6º ano do Ensino Fundamental à 3ª série do Ensino Médio que sejam medalhistas em olimpíadas como a OMASP e a OBMEP, ou sejam apaixonados por matemática.

As Escolas Olímpicas integram o Projeto de Olimpíadas Científicas, instituído pela Resolução Seduc nº 01, de 6 de janeiro de 2025, alterada pela Resolução Seduc nº 15, de 28 de janeiro de 2025.

Segundo o informado, até 230 escolas estaduais vão participar da iniciativa neste ano. As turmas serão organizadas por níveis de ensino, sendo 6º e 7º anos juntos, 8º e 9º anos, e ensino médio. Os horários das aulas serão divulgados após a formação das turmas.

Os inscritos deverão frequentar as aulas corretamente. De acordo com a Secretaria de Educação, três faltas consecutivas sem justificativa acarretará no desligamento do programa, que conta com material didático e exclusivo.

Inscrição

Para se inscrever, acesse https://sed.educacao.sp.gov.br/, clique em ‘Gestão Escolar’, ‘Sistema de Olimpíadas’ e, em seguida, ‘Aulas Olímpicas – Inscrição’.

A Secretaria de Educação ressalta que uma importante etapa da inscrição é a autorização dos responsáveis para os estudantes menores de idade. Essa autorização também é feita pela SED, por meio do perfil de responsáveis.