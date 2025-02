Palestra do grupo Mulheres Empoderadas é em março

A Associação de Mulheres Empoderadas promoverá uma palestra no dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher, no Espaço Mais Cultura, sob o comando da presidente, a vereadora Giovana Carvalho.

A palestrante deste encontro, a psicóloga Elizandra Garcia, abordará o tema “Como chegar a uma postura confiante”, marcando o início das palestras sobre inteligência emocional que a Associação irá promover.

Em conversa com a Gazeta de Vargem Grande, a presidente da associação comentou que, durante o encontro, serão mostrados os cursos oferecidos pelo CRAS, incentivando as mulheres a participarem mais ativamente.

Também será abordado a respeito de temas voltados para a segurança da mulher, como o projeto São Paulo por Todas, feito pelo governador Tarcísio de Freitas, e também o Não se Cale, projeto que em Vargem Grande é orientado pela Kátia do Procon.

O evento com entrada gratuita, será realizado no Espaço Mais Cultura, localizado na Rua João Malaguti, nº 385, no Jardim Novo Mundo, às 15h30 no dia 8 de março. As organizadoras do evento convidam a todos para participar.