Gazeta de Vargem Grande informa os falecimentos da semana

Faleceu João Ferreira de Souza, aos 77 anos de idade, no dia 17 de fevereiro. Residia no Jardim Dolores; deixou irmãos. Foi sepultado no dia 18 de fevereiro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Manoelina de Araújo Belchior, aos 88 anos de idade, no dia 18 de fevereiro. Residia no Jardim Bela Vista; era viúva de Antônio Spósito Belchior; deixou os filhos Maria, José, Luiz e Sônia; noras; genros; netos e bisnetos. Foi sepultada no dia 18 de fevereiro, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Miguel Cruz Castro de Paiva, aos 3 anos de idade, no dia 16 de fevereiro. Era filho de Júlia Morgado Cruz e Murilo Castro de Paiva; neto de Maria Aparecida de Castro Paiva e José Benedito de Paiva – o Zurti pelo lado paterno e Solange Morgado e Paulo Cruz pelo lado materno. Miguel era bisneto de Lourdes Chiavegati de Castro e Ana Alice Cancelier de Paiva. Foi sepultado no dia 16 de fevereiro, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Carlos Eduardo Bonifácio Manoel, conhecido como Boni, aos 50 anos de idade, no dia 19 de fevereiro. Residia na Cohab V; deixou a mãe Aparecida Donizete de Carvalho Almeida; os irmãos Alex, Rodrigo e Elaine; o cunhado Vanderlei; as cunhadas Gisele e Vanessa e os sobrinhos Alex Júnior, Kailane, Caio, Vinícius, Matheus e Bruno. Foi sepultado no dia 20 de fevereiro, no Cemitério Parque das Acácias.

Fotos: Arquivo Pessoal

Falecimentos em Casa Branca

Faleceu Antônio Roberto Martinelli, conhecido como Beto Martinelli, aos 70 anos de idade, no dia 9 de fevereiro. Deixou a esposa Norma Hercy Nogueira Martinelli; os filhos Ana Cláudia, Luiz Fernando, Luciano e Fábia; noras; genros e netos. Foi sepultado no dia 9 de fevereiro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Maria Teresa de Lima Vianna, aos 79 anos de idade, no dia 9 de fevereiro. Deixou a irmã Maria Aparecida Lima Vianna. Foi sepultada no dia 10 de fevereiro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu José Oswaldo Ribeiro, conhecido como Zé Ribeiro, aos 68 anos de idade, no dia 10 de fevereiro. Deixa o filho Guilherme Ladeira Ribeiro; os irmãos Tatá, Tinin, Tidi e Nado. Foi sepultado no dia 11 de fevereiro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Ida Maria Genaro Saran, aos 74 anos de idade, no dia 9 de fevereiro. Deixou o marido Arlindo José Saran; os filhos Arlindo Neto, Maria Carolina, Arlindo Jr. e Maria Camila; noras e genro. Foi sepultada no dia 10 de fevereiro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Marcelino Fignotti, aos 77 anos de idade, no dia 14 de fevereiro. Deixou os filhos José Geraldo, Luciano e Luciana; nora; genro; netos e bisnetos. Foi sepultado no dia 14 de fevereiro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Benedito Vicente Custódio, aos 82 anos de idade, no dia 19 de fevereiro. Deixou os filhos Júnior, Júlio e Juliano; o neto Gabriel; irmãos e sobrinhos. Foi sepultado no dia 20 de fevereiro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.