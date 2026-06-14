Homem é preso com 79 pedras de crack na Vila Santa Terezinha

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na manhã de sexta-feira, 5 de junho, na Rua São José, na Vila Santa Terezinha, em Vargem Grande do Sul. A ocorrência foi registrada às 8h50 pelo cabo PM Salomão e pelo cabo PM Márcio, durante patrulhamento ostensivo no bairro.

Os policiais avistaram um indivíduo fazendo contato com o morador pelo portão da residência. Com a aproximação da viatura, o visitante deixou o local sem ser identificado. A equipe, que já tinha informações sobre o envolvimento do morador com o tráfico, realizou a abordagem. Na busca pessoal, foram encontrados no bolso da calça um conjunto com 15 pedras de crack prontas para venda e R$ 10,00 em espécie. Questionado, ele admitiu vender drogas no local há mais de dois meses e informou que o restante dos entorpecentes estava no guarda-roupa de seu quarto.

Na presença da mãe, os policiais realizaram buscas no local indicado e encontraram 64 pedras de crack, um prato com resquícios de drogas, uma tesoura, uma lâmina, diversas embalagens plásticas usadas para embalar entorpecentes, um celular Samsung e R$ 966,00 entre cédulas e moedas. Questionado novamente, ele assumiu a propriedade de todo o material apreendido.

Foi dada voz de prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, com uso de algemas para resguardar a integridade física de todos. O detido foi encaminhado ao pronto atendimento local para laudo cautelar médico e, em seguida, apresentado ao plantão policial de São João da Boa Vista. O delegado Eduardo Hiago Dutra de Oliveira ratificou a prisão em flagrante, e o homem permaneceu preso à disposição da Justiça.