Espingarda e munição artesanal são apreendidas em sítio

Uma espingarda calibre 28 e munições artesanais foram apreendidas na tarde de segunda-feira, 8 de junho, na zona rural de Vargem Grande do Sul. A ocorrência foi registrada às 13h45 pelo cabo PM Wesley e pelo soldado PM Silas, com apoio do 2° sargento PM Lasmar, do cabo PM Márcio, do 1° tenente PM Fuzetto e do soldado PM Ricardo.

A equipe foi até o local após denúncia anônima, feita por pessoa que não quis se identificar por medo de represálias, de que um homem residente no sítio estaria envolvido em furtos de café e na posse de arma de fogo. No imóvel, os policiais fizeram contato com um amigo do proprietário, que se apresentou como responsável pelo sítio na ausência do dono e autorizou a entrada da equipe. No primeiro quarto, sobre a cama, foi localizada uma espingarda calibre 28, de número S-549557, além de uma bolsa contendo dois cartuchos carregados artesanalmente, diversos cartuchos vazios e apetrechos para confecção de munição.

O responsável informou que o proprietário do sítio estava trabalhando em uma propriedade vizinha. Os policiais se deslocaram até o local, fizeram contato com ele e colheram sua versão dos fatos. Em seguida, foi encaminhado ao hospital local pela equipe do Comando de Força, na viatura conduzida pelo 1° tenente PM Fuzetto e pelo soldado PM Ricardo, onde o médico elaborou o laudo cautelar.

O indiciado e a testemunha foram apresentados à Delegacia de Polícia de Vargem Grande do Sul, onde o delegado Antônio Carlos Pereira tomou conhecimento dos fatos e registrou o boletim de número IQ 9492/2026 por posse de arma de fogo de uso permitido. Foi arbitrada fiança no valor de R$ 2.000,00, que foi paga, e o indiciado foi liberado.