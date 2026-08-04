Inscrições para ALI Produtividade vão até 31 de agosto

Saiu com data errada as inscrições para ALI Produtividade do Sebrae, cuja matéria foi publicada pela Gazeta de Vargem Grande na edição de sábado, dia 25 de julho.

O correto é que as inscrições vão até o dia 31 de agosto, e está aberto para

empresários da região de São João da Boa Vista, inclusive os de Vargem.

A iniciativa gratuita do Sebrae-SP disponibiliza 110 vagas para microempresas (MEs) e empresas de pequeno porte (EPPs) interessadas em elevar a competitividade por meio da inovação e da melhoria da gestão. As inscrições permanecem abertas até 31 de agosto. Informações estão disponíveis pelo WhatsApp (19) 3638-1126.

Durante seis meses, as empresas selecionadas receberão acompanhamento técnico individualizado, conduzido por Agentes Locais de Inovação (ALIs), profissionais capacitados pelo Sebrae-SP que atuam diretamente na identificação de oportunidades de melhoria, no aperfeiçoamento de processos, na adoção de soluções inovadoras e no fortalecimento da gestão.