Novo diretor de Saúde vai focar na prevenção junto aos postinhos

Em entrevista ao jornal Gazeta de Vargem Grande, Mário Olinto Merlin Modolo, novo diretor municipal de Saúde e Medicina Preventiva, uma das mais importantes diretorias da administração municipal, cujo orçamento para 2025 está previsto em R$ 61.825.746,00, afirmou que um dos objetivos de seu trabalho será focar na estruturação da atenção básica de saúde do município, principalmente junto aos postinhos de saúde, visando amenizar os atendimentos de urgência no Posto de Pronto Atendimento-PPA, com foco na medicina preventiva.

A melhoria no atendimento à saúde municipal deve receber atenção especial do prefeito eleito Celso Ribeiro (Republicanos) que assumiu o cargo nesta quarta-feira, dia 1º de janeiro de 2025, juntamente com seu vice Guilherme Nicolau (MDB). Para tocar este importante departamento, ele convidou Mário, 43 anos, formado em administração com pós graduação em gestão de saúde pública, servidor municipal há 16 anos, que sempre atuou no setor de saúde, onde ingressou em 2009.

Nos últimos anos ele ocupava o cargo de coordenador municipal de saúde, atuando nas 18 unidades do município, sob a responsabilidade da então diretora de saúde Maria Helena Zan.

“Fui convidado pelo prefeito eleito Celso Ribeiro na última sexta-feira, dia 27 de dezembro, para ocupar o cargo de diretor. Foi uma surpresa para mim, mas fiquei contente com o reconhecimento do nosso trabalho e depois de conversarmos muito, aceitei o desafio”, afirmou à reportagem do jornal.

Disse que a saúde municipal em Vargem Grande do Sul vem evoluindo muito, principalmente depois dos oito anos da administração do ex-prefeito Amarildo Duzi Moraes que focou nas melhorias estruturais e construção de novas unidades de saúde, como recentemente a ESF II Fausto Ferraz, no Jd. São José e a ampla reforma do Posto de Pronto Atendimento-PPA “Alfeu Rodrigues do Patrocínio”.

“Entendo que agora o foco deva ser na medicina preventiva, junto aos postinhos de saúde, conforme conversamos eu e o prefeito Celso Ribeiro”, explicou.

Indagado sobre as muitas críticas que aconteceram no atendimento junto ao PPA, principalmente no período que antecedeu as eleições municipais, Mário afirmou que elas diminuíram consideravelmente. “Com a unidade nova do PPA, recentemente ampliada e reformada, com mais atendimento de profissionais médicos clínicos e pediatra 24 horas, as queixas diminuíram expressivamente, inclusive as reclamações de demora nos atendimentos”, disse o novo diretor.

Falou que nestes primeiros dias no cargo, está conversando com todos os responsáveis pelas diversas áreas da saúde municipal, no intuito de detectar o que precisa ser corrigido e também está trabalhando a formação de sua equipe que vai atuar na gestão da saúde do município.

Indagado a respeito do papel que a técnica em enfermagem Alessandra Lodi vai exercer, explicou que a assessora aposentou no dia 31 de dezembro, após mais de 30 anos de serviços prestados na saúde municipal. “Conversamos com o prefeito e concordamos que seria essencial a contribuição dela compondo a nossa equipe, para a resolução dos problemas nas nossas unidades de saúde”, falou.

Comentando sobre a importância da ex-diretora Maria Helena Zan na evolução da saúde municipal, Mário Olinto não poupou elogios à mesma, dizendo que ela foi o elo fundamental na melhoria estrutural da saúde da cidade.

Citou o número de exames que passaram a ser realizados, a contratação de médicos especialistas em Vargem, o grande número de procedimentos que passaram a ser oferecidos à população durante os oito anos que ela esteve no cargo de confiança na gestão do prefeito Amarildo. Falou também da criação do Centro de Especialidades Médicas-CEM, que hoje conta com 14 especialidades médicas voltadas especialmente aos vargengradenses.

Com relação ao Hospital de Caridade, Mário Olinto está otimista, uma vez que entre os assuntos tratados com o prefeito Celso Ribeiro antes de bater o martelo para aceitar o cargo, estava a melhoria do relacionamento entre Hospital e PPA, cuja boa relação entre as duas entidades é muito importante para a saúde dos vargengrandenses de um modo geral. “Porém, queremos deixar bem claro que a conduta para internação hospitalar cabe unicamente ao médico, mas vamos fazer todo esforço para que através do diálogo, todos possam ter o melhor atendimento”, afirmou.