Maria Helena comenta sobre sua atuação na saúde

A ex-diretora de Saúde Maria Helena Zan, que durante muitos anos esteve à frente do departamento, comentou sobre seu trabalho. Ela agradeceu imensamente por esses 12 anos à frente da diretoria do Departamento Municipal de Saúde e Medicina Preventiva. “Foram anos de aprendizado e inúmeros desafios, sendo o maior deles o enfrentamento da pandemia de Covid 19. Nesse período obtivemos inúmeros avanços em relação a qualidade e quantidade dos serviços prestados em todos os segmentos ofertados pela rede municipal”, falou.

Mencionou então as reformas, ampliações e construções de unidades, renovação da frota, aumento expressivo dos tipos e quantidades de exames, medicamentos e cirurgias eletivas, além de diversas contratações de profissionais médicos nestes anos todos como responsável pelo setor durante a gestão do ex-prefeito Amarildo Duzi Moraes.

“Agradeço a oportunidade de ter contribuído, sinto-me realizada com os resultados e desejo boa sorte a nova gestão. Sigo com meu trabalho como enfermeira responsável técnica no Hospital de Caridade”, finalizou.