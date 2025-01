Inaugurações marcaram final da gestão de Amarildo

Ao findar do governo de Amarildo Duzi Moraes (MDB), algumas obras foram por ele e sua equipe de governo inauguradas. No dia 27 de dezembro, sexta-feira, houve a reinauguração do Velório Parque das Acácias junto com a inauguração da Praça Monsenhor Décio Ravagnani, na Avenida Senador Teotônio Vilela, no Jardim Paulista.

O velório estava com vários problemas e foi alvo de muitas queixas na Câmara Municipal feita pelos vereadores. Através de uma Parceria público-privada-PPP com as funerárias da cidade, a Funerária Prever e a Funerária Nova Aliança, a prefeitura municipal pode realizar as reformas necessárias, onde a administração municipal entrou com os materiais e as funerárias com a mão de obra, perfazendo um investimento superior a R$ 350 mil, conforme noticiou o prefeito Amarildo.

Dentre as melhorias, constou além da nova pintura em todo o prédio, troca do telhado, colocação de calhas, troca de todo o piso, foi refeita a iluminação e colocado tomadas em várias salas, ar condicionado e reformados os banheiros com revestimentos e também reformada toda a cozinha.

A praça municipal em frente ao velório, recebeu iluminação de led, recapeamento de toda a sua área e levou o nome do monsenhor Décio Ravagnani. No decreto assinado pelo prefeito, consta que mons. Décio Ravagnani nasceu em 12 de março de 1944, na cidade de Mogi Guaçu, SP, filho de uma família de formação cristã, e que desde muito cedo já demonstrava sua preocupação com o próximo e a vocação para a vida missionária e trabalhos pastorais.

Ele foi ordenado padre no dia 6 de junho de 1976, na Paróquia de Nossa Senhora do Rosário, em Mogi Guaçu, onde recebeu sua Ordenação Sacerdotal, ungido pelo bispo Diocesano Dom Tomás Vaquero, ocasião em que lhe foi confiada a missão de pastorear as ovelhas do rebanho, sendo enviado para Vargem Grande do Sul no dia 12 de março de 1976, como diácono, tendo sido apresentado aos fiéis pelo então pároco monsenhor Celestino Cabrera Garcia, celebrando na data de 17 de junho de 1976 sua primeira Missa, iniciando assim, uma missão de 18 anos como líder espiritual da comunidade Sant’Ana.

Consta no decreto que mons. Décio Ravagnani foi um líder nato, sempre dinâmico e zeloso, realizando um trabalho profícuo nas paróquias por onde passou, também junto as associações paroquiais e no campo assistencial, tendo ainda, uma participação ativa, na reforma da Igreja Matriz de Sant’Ana, na construção do Centro Pastoral Santo Antônio, bem como na reforma na Igreja de Nossa Senhora Aparecida e construção das Igrejas Nossa Senhora das Dores, São Francisco de Assis, Santa Rita de Cássia, São José, Santa Edwiges, Santa Luzia, deixando quase concluída a Igreja de São Joaquim, antes de sua transferência de Vargem.

Fotos: Reportagem