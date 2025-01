Também na sexta-feira, dia 27 de dezembro, às 18h30, o prefeito procedeu à inauguração do Núcleo de Especialidades Educacionais Professor Osvaldo Pereira. O prédio localizado na Praça Washington Luiz, logo abaixo do prédio da prefeitura municipal, foi adquirido e reformado na administração do prefeito Amarildo, e deverá entrar em funcionamento no início deste ano de 2025, atendendo crianças da rede municipal de ensino que tenham alguma dificuldade no aprendizado.

A prefeitura explicou que, no local, haverá estrutura e profissionais de diversas áreas para atender aos alunos da Educação Municipal, contando ainda com apoio da Rede de Saúde.

Homenagem ao professor Osvaldo Pereira

“A paixão do professor Osvaldo Pereira era o ensino, iniciou no ano de 1961, na Escola Comercial D. Pedro II, sua carreira no magistério, onde permaneceu por décadas, talentoso, profundo conhecedor de história, cativava seus alunos”, consta do decreto assinado pelo prefeito.

Ele era filho de Adalgiza Pattarro e José Cândido Pereira, o Zé Candinho. Era casado com a professora Irienes Milan com quem teve três filhos, Adalgisa, Cristina e Pietro. Formou-se em odontologia na cidade de Campinas e através de concurso público, atendeu nas escolas Benjamin Bastos e Alexandre Fleming. Seu amor ao Magistério, o levou a lecionar na Escola Comercial D. Pedro II, onde permaneceu educando por várias décadas.

O professor também foi o autor do Brasão e da Bandeira do Município de Vargem Grande do Sul, era autodidata, dominava várias línguas, homem culto e inteligente, que participou da vida política do município, exercendo mandato de vereador de 1977 a 1983 e presidindo a Câmara Municipal nos anos de 1979/1980. Por todas estas considerações, o prédio municipal localizado na Praça Washington Luiz, n.º 623, Centro, passou a denominar-se oficialmente Núcleo de Especialidades Educacionais “Osvaldo Pereira”.

Fotos: Reportagem