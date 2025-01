Ação da Polícia Civil e PM apreende 7 tijolos de maconha

Uma ação da Polícia Civil com a Polícia Militar deteve um homem e apreendeu 7 tijolos de maconha na quinta-feira, dia 9 de janeiro, em Vargem Grande do Sul. De acordo com informações do delegado Antônio Carlos Pereira Júnior, a ação é resultado de um intenso trabalho de investigação.

As autoridades apuravam a ocorrência de tráfico de drogas, onde dois suspeitos utilizavam uma edícula na Vila Polar para esconder o entorpecente. Assim, sob comando dos delegados Antônio Carlos e Ivan de Azevedo Lopes Junior, na quinta-feira, os policiais civis Diego, Maycon e Tiago, juntamente dos Policiais Militares Salomão, Márcio e Emiliano, a ação deu cumprimento a um mandado de busca domiciliar deferido pela 2ª Vara da Justiça de Vargem Grande do Sul.

Durante a busca, os policiais localizaram um dos investigados, quando foram até o endereço e encontraram sete tijolos de maconha, pesando aproximadamente 2,92 kg, 158,42 g de cocaína, balança de precisão e apetrechos para fracionar e embalar drogas.

Também foi apreendida a importância de R$ 1.400,00 e um aparelho de telefone celular. Segundo o informado pela Polícia Civil, o proprietário da edícula foi preso em flagrante por tráfico e associação para o tráfico de drogas, sendo recolhido à cadeia pública de São João da Boa Vista.