Carro roubado em São Roque foi localizado em Vargem

A Polícia Militar de Vargem Grande do Sul foi acionada na madrugada do dia 1º de janeiro para averiguar uma ocorrência no Centro. Ao chegarem no endereço informado, à rua Saldanha Marinho esquina com a rua Capitão Belarmino Rodrigues Peres, os PMs verificaram que havia um HB20 cinza, todo danificado aparentemente após uma colisão e sem as placas de identificação.

Ao realizar a pesquisa pelo chassi do veículo, a equipe constatou que o carro havia sido roubado no distrito de São Roque da Fartura no dia 31 de dezembro. Assim, os policiais acionaram o guincho para a remoção do carro e apresentaram a ocorrência no plantão da Polícia Civil.