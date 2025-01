Polícia captura procurado por descumprir medida

Uma ação da Polícia Civil e da Polícia Militar de Vargem Grande do Sul resultou na prisão de um homem no Jardim Dolores, na tarde de 3 de janeiro, sexta-feira. Segundo o informado, os policiais realizaram uma diligência na rua Luciano Schiavo Dias atrás de um procurado pela Justiça pelo descumprimento de medidas protetivas, conforme o estabelecido pela Lei Maria da Penha.

Havia denúncias de que o procurado estaria em uma residência localizada nesta rua do Jardim Dolores. As equipes ingressaram no imóvel e localizaram o homem. Ele teve seus direitos constitucionais lidos e foi levado à Delegacia de Polícia Civil. Após os procedimentos, o homem foi preso e ficou à disposição da Justiça. Uma equipe da Guarda Civil Municipal também apoiou a ação.