Trio é pego com dinheiro e drogas no Dolores

Três rapazes foram detidos pela Polícia Militar de Vargem Grande do Sul por tráfico de drogas, no início da tarde do domingo, dia 5, no Jardim Dolores. Conforme informações da PM, uma equipe da corporação realizava patrulhamento ostensivo e preventivo pelas ruas do bairro, quando avistou os três detidos sentados em frente à casa da mãe de um deles.

A equipe tinha conhecimento que os três estariam vendendo drogas naquele local e escondendo as drogas em uma casa abandonada, ao lado da casa de onde estavam sentados em frente. De um ponto estratégico, os policiais observaram a movimentação do trio, verificando que pessoas se aproximavam, faziam contato com os suspeitos e logo após, eles revezavam entre si para entrar dentro da casa abandonada, voltando em seguida para entregar algo à pessoa.

Ainda conforme o relatado pelos policiais, foi verificado também que um dos rapazes também entrou em um Astra de cor prata, que estava estacionado em frente à casa abandonada. Diante desses fatos, a equipe solicitou apoio do Comando de Força Patrulha para a abordagem. Os rapazes foram submetidos à busca pessoal e com um deles foram localizados um celular e a quantia de R$ 51,00 em cédulas, com o segundo, apenas um celular e com o terceiro, nada foi localizado.

No veículo que pertence ao segundo suspeito, os policiais encontraram uma porção de maconha embalada e pronta para a venda, além de R$ 667,00 em cédulas. Já na casa abandonada onde o trio foi visto entrando, os PMs encontraram uma balança de precisão sobre a pia, além de um pote contendo 46 pedras de crack, uma embalagem com fragmentos da mesma droga, uma pedra bruta de crack, uma porção grande de maconha e diversas embalagens plásticas comumente utilizadas para embalar drogas.

Ao serem questionados pelos policiais, o primeiro e o terceiro suspeito permaneceram em silêncio. Já o segundo disse que teria mais drogas em sua residência. Pelo local, ele indicou onde estava a droga, sendo localizada dentro da geladeira, uma porção de maconha embalada e pronta para venda. No quarto, dentro do seu guarda-roupas, havia R$ 3 mil em cédulas. Ele explicou aos policiais que sua função, era “abastecer as biqueiras e fazer o recolhe do dinheiro”.

Os policiais militares deram voz de prisão aos três por tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. Eles foram levados ao plantão da Polícia Civil, em São João da Boa Vista, onde o delegado ratificou a prisão.