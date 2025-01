Neste domingo, dia 12, tem mais uma rodada da Taça dos Campeões

O Estádio Municipal Dr. Gabriel Mesquita, a Vargeana, sedia neste domingo, dia 12, a segunda rodada da 11ª Taça dos Campeões Regionais, uma realização da Liga do Desporto Amador de Vargem Grande do Sul com apoio da prefeitura. Este ano, o torneio homenageia Benedito Paulino da Silva, o conhecido Dito Cabolino. O primeiro jogo do dia será às 8h30 entre Palmeirinha FC, de Divinolândia e o Juventus FC, de Santa Rosa do Viterbo.

Ainda pela manhã, às 10h, o sanjoanense Grupo JCN enfrenta o time Máfia do Leste, de Santa Cruz das Palmeiras. No período da tarde, a equipe gramense Beira Rio joga contra o 7 de Setembro, de Caconde. Encerrando a rodada, o time de Vargem Grande do Sul, Associação Atlética Vargeana, vai enfrentar o Camisa 10, de Tambaú.

Abertura emocionante

A abertura da 11ª etapa da Taça dos Campeões Regionais aconteceu no último domingo, dia 6, na Vargeana. A cerimônia contou com a família do homenageado, Dito Cabolino e um dos familiares deu o ponta pé inicial do torneio.

O domingo contou com quatro partidas muito bem disputadas. O primeiro jogo foi a vitória do Vasco FC, de São José do Rio Pardo, por 2 a 0, em cima do Santana FC, de Vargem. Para os representantes da Liga, foi possível ver que a equipe de São José vem forte mais uma vez, com um time mesclado entre jogadores jovens e mais experientes, que não tiveram dificuldades para vencer e convencer os vargengrandenses do Santana, com gols de Luís André, aos 5 minutos, e Vinícius, aos 35 minutos. Luan Flausino, do Vasco, foi eleito o craque da partida.

No segundo confronto da rodada, o Rio Negro, de Casa Branca, fez 3 a 1 no Vila Nova, de Santa Cruz das Palmeiras. Estreante no torneio, o Rio Negro já mostrou seu cartão de visitas. Com jogadores rápidos e excelente entrosamento, não teve dificuldades para passar pela tradicional equipe do Vila Nova. Marcaram pelo Rio Negro o jogador Douglas, aos 16 e 46 minutos e Marco Aurélio, aos 40 minutos. Paulo Ricardo descontou para o Vila Nova aos 80 minutos. Douglas Santos, camisa 7 do Rio Negro, foi considerado o craque do jogo.

À tarde, o gramense Boa Esperança ganhou do Amigos do Gole, de Porto Ferreira por 3 a 1. Em sua oitava participação na competição, o time de São Sebastião da Grama venceu com propriedade seu adversário. Caio, do Boa Esperança, abriu o placar aos 21 minutos. O Time de Porto Ferreira chegou a empatar, com o gol de Diego Renan aos 29 minutos. Mas no segundo tempo, só deu Boa Esperança, com gol de Pablo, aos 77 minutos e Kléber aos 85 minutos. Caio Neli, camisa 9 do time de Grama, foi o craque da partida.

Fechando a rodada, o atual campeão de Vargem Grande do Sul, Cohab FC, estreou com derrota no torneio, sendo superado pelo Donos da Bola, de Pirassununga, por 2 a 0. Em uma partida que começou equilibrada, no final prevaleceu a experiência de quem está em sua terceira participação na taça, como foi avaliado pelos representantes da Liga. Mesmo com o apoio de sua torcida, que compareceu em grande número na Vargeana, o time foi derrotado. Denis, aos 26 minutos e Henrique Pepe, aos 48 minutos, foram os autores dos gols do Donos da Bola, que ainda teve o craque do jogo, o camisa 11, Max Danilo.

A arbitragem ficou sob a responsabilidade dos árbitros da Federação Paulista de Futebol, Diego Oliveira da Costa, Calazan Lima, Leonardo de Moraes e Tiago Alborghetti.

Fotos: Liga Vargengrandense de Desportos