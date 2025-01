Dia de São Sebastião será comemorado em Grama

A comunidade católica de São Sebastião da Grama está convidada a participar de uma programação especial em homenagem ao padroeiro nesta segunda-feira, dia 20. As celebrações terão início às 17h, com uma missa solene presidida pelo Padre Carlos Aloísio Marques da Silva, na Igreja Matriz de São Sebastião, localizada na Praça São Sebastião, s/n°.



Após a missa, os fiéis sairão em procissão pelas ruas do entorno, em um momento de devoção e reflexão coletiva. Logo em seguida, terá início a tradicional quermesse do padroeiro, também na Praça São Sebastião.

A quermesse promete agradar a todos os gostos, com um cardápio variado que inclui cachorro-quente, pastel, mini pizza, crepe, lanche com linguiça, porções e macarrão preparado na hora. Para acompanhar, haverá chopp, sucos e cerveja. Além das delícias gastronômicas, os visitantes poderão se divertir com roletas e prendas.



Toda a população está convidada a comparecer e celebrar esse momento de fé, convivência e alegria em honra a São Sebastião. A entrada é gratuita.

São Sebastião

São Sebastião é venerado como um dos grandes mártires do cristianismo. Soldado romano, ele foi condenado à morte por se recusar a renunciar sua fé em Jesus Cristo. Apesar de sobreviver a uma primeira tentativa de execução, acabou sendo martirizado e se tornou um símbolo de coragem e perseverança. Sua devoção é especialmente forte em comunidades que enfrentam desafios, sendo considerado protetor contra epidemias e defensor da fé.